РИА Новости: в сибирских городах отменили все намеченные на апрель концерты Валерия Меладзе

Певец Валерий Меладзе после публичной поддержки Украины и сказанного нацистского лозунга, оказался "нежелательным артистом" в России. Однако недавно в Сети появились информация о том, что артист всё-таки планирует гастролировать по российским городам.

РИА Новости передают, что предстоящие концерты Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся. Представители организаций, которые занимались продажей билетов, также подтвердили, что концерты певца отменены. Более того, многие подчеркнули, что мелькающие в интернете афиши с Меладзе давно устарели, а новые концерты никогда не планировались.

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