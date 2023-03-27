Продюсер Иосиф Пригожин косвенно подтвердил свои слова в телефонном разговоре с Ахмедовым

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин оказался в центре внимания общественности. По его словам, злоумышленники с помощью нейросети изменили его голос и опубликовали в Сети разговор с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. На записи они критикую СВО на Украине и негативно высказываются в адрес президента России Владимира Путина.

О промысле злодеев Пригожин сообщил сам и заявил, что это фейк и промысел недобросовестных граждан, которые смогли вторгнуться в его личную жизнь.

"Подобные действия — покушение на частную жизнь. Я знаком с Фархадом Ахмедовым, периодически общаемся. Он в своё время мне спас жизнь, устроил меня в больницу, оплатил врачей, все медицинские препараты. За это я ему очень благодарен", — передаёт слова продюсера "Фонтанка".

Пригожин заявил, что очень расстроен из-за этой ситуации и с трудом имеет понятие о своей будущей жизни.

"Я пока нахожусь в таком шоке… что мне даже слова сейчас сложно подбирать. Это же делается специально, чтобы внести раскол. Сегодня вся машина работает на разрушение. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Надо разбираться", — сказал Пригожин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.