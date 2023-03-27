Журналист Михаил Шахназаров заявил, что Максиму Галкину* закроют въезд в Россию и "пришьют уголовку" за шутки про Скабееву

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал выступление шоумена Максима Галкина* за границей и отметил, что после его шуток про Ольгу Скабееву ему закроют въезд в Россию. Он заявил, что за высказывания в сторону телеведущей на него могут завести уголовное дело.

Шахназаров на своём YouTube-канале высказался о концерте Галкина*, где юморист шутит про Филиппа Киркорова и ведущую программы "60 минут" Скабееву. Публицист подчеркнул, что ранее пародист ещё мог приехать в Россию на особых условиях, но сейчас ему вряд ли позволят вернуться.

"Я уверен, что после вчерашних слов Галкина* ему уголовку пришьют", — заявил журналист.

Напомним, что юморист после начала СВО на Украине уехал из России в Израиль. Также он неоднократно высказывал свою антироссийскую позицию и критиковал власти страны, и российских коллег. Галкин*, практически на каждом выступлении, высмеивает политиков и представителей шоу-бизнеса, которые поддержали СВО и остались в стране.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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