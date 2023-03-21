Журналист Михаил Шахназаров вновь раскритиковал поклонниц шоумена Максима Галкина*

Журналист Михаил Шахназаров в очередной раз раскритиковал поклонников юмориста Максима Галкина*. Он отметил, что шоумен перешёл границы дозволенного, когда начал нелицеприятно высказываться о бывшем муже артистки певце Филиппе Киркорове.

Галкин* после начала СВО на Украине негативно высказался в адрес российских властей и уехал за границу. Он продолжает выступать с концертами по Европе и комментировать политическую ситуацию, высмеивая некоторых представителей шоу-бизнеса и политиков, которые поддержали спецоперацию в соседней стране.

По словам публициста, к антироссийским лозунгам Галкина* уже все привыкли, но аплодирующие и поддерживающие поклонники артиста вызывают удивление.

"Ну, ладно, Галкин. Он исшутился до уровня прибалтийских хуторов. А кто эти смеющиеся идиотки? Либо их накуривают при входе, либо спаивают", — высказался Шахназаров в Сети.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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