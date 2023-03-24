Шевчук признался, что концерты ДДТ отменили не по вине группы

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам солиста группы ДДТ Юрия Шевчука, в отмене концертов коллектива, запланированных в Санкт-Петербурге и Москве, виноваты не музыканты.

Сам солист подчеркнул, что выступать музыканты готовы.

"Концерт перенесен не по нашей вине. Мы готовы. Добра вам и мира!" — сказал Шевчук в разговоре с NEWS.ru.

24 стало известно об отмене выступлений ДДТ, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге и Москве 27 мая и 17 июня соответственно. Отмечается, что в отмене концертов, которые переносятся на неопределённый срок, не виноваты солисты группы и организаторы.

Это уже не первая отмена выступлений группы ДДТ — их выступления в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге также отложили.

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