Елена Блиновская улетела в Японию после известия о проверке на уклонение от уплаты налогов

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что блогер Елена Блиновская накануне улетела в Японию, в то время как её бизнес в России проверяют органы из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Елена Блиновская в настоящее время находится в Японии. По словам знаменитости, она уехала в другую страну на отдых. Также блогер заявила, что она ведёт учёт своих доходов в рамках российского законодательства.

Ранее активисты-общественники подали жалобу на Елену Блиновскую в Генеральную прокуратуру России. В частности, в жалобе они попросили проверить бизнес-вумен на использование схемы дробления бизнеса.

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