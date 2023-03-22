Руководитель отделения больницы в Коммунарке вряд ли потеряет кресло из-за ситуации с Романом Костомаровым, хотя и заслуживает этого. Такое мнение высказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с Общественной Службой Новостей.
Юрист уверен, что ответственности ни за случай с Костомаровым, ни за всё происходящее во время пандемии никто не понесёт, а кресло руководителя лечебного учреждения вряд ли будет даже качаться.
Сегодня стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию наконец смог самостоятельно дышать. Он впервые со дня госпитализации находится в сознании больше суток.
Ранее сообщалось, что в страшной болезни фигуриста может быть виновно руководство "Коммунарки", так как причиной заражения могла стать внутрибольничная инфекция.
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