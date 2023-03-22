Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны: ударом по аэродрому в Одессе поражено вооружение и военная техника ВСУ
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Автоэкперт: автоматическую коробку передач может заклинить, если не ставить авто на ручник на склоне
Лавров прокомментировал возможные поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном
Диетолог Аплетаева: злоупотребление беконом может привести к инфарктам и инсультам
Sohu: Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Ксения Стриж: Украинцы никогда не были нам братским народом!
Журналист Херш уличил Шольца в сокрытии данных о терактах на "Северных потоках"
Китайские туристы не поедут в Санкт-Петербург массово — 10% от уровня до пандемии

Sport24: у Костомарова наблюдается медленный процесс выздоровления

0:51
Здоровье

Фигурист Роман Костомаров постепенно идёт на поправку, правда, этот процесс протекает очень медленно. Такой информацией поделилось издание Sport24, сославшись на свой собственный источник.

Sport24: у Костомарова наблюдается медленный процесс выздоровления

"У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет", — рассказал источник изданию.

Ранее уже сообщалось, что в состоянии спортсмена наметились положительные сдвиги, однако врачи диагностируют у него полиорганную недостаточность.

19 марта стало известно, что Костомаров, наконец, может самостоятельно дышать, без помощи ИВЛ.

Также ранее сообщалось, что врачи борются за сохранение правой кисти фигуриста, надеясь не допустить её ампутации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе на снаряды с ураном на Украине
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Последние материалы
Диетолог Аплетаева: злоупотребление беконом может привести к инфарктам и инсультам
Ксения Стриж: Украинцы никогда не были нам братским народом!
Sohu: Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Журналист Херш уличил Шольца в сокрытии данных о терактах на "Северных потоках"
Китайские туристы не поедут в Санкт-Петербург массово — 10% от уровня до пандемии
RV: войска ВС РФ выбили ВСУ из укрепрайона в Марьинке во время наступления под Донецком
Токсиколог Эдигер назвал список смертельных заболеваний после применения обеднённого урана
Зеленский прибыл на передовые позиции в Бахмут
Диетолог Афинская: незащищённая кожа лица может быть повреждена за 15 минут на солнце
Белый дом очень не хочет финансировать производство чипов в Китае и России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников