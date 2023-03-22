Sport24: у Костомарова наблюдается медленный процесс выздоровления

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров постепенно идёт на поправку, правда, этот процесс протекает очень медленно. Такой информацией поделилось издание Sport24, сославшись на свой собственный источник.

"У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет", — рассказал источник изданию.

Ранее уже сообщалось, что в состоянии спортсмена наметились положительные сдвиги, однако врачи диагностируют у него полиорганную недостаточность.

19 марта стало известно, что Костомаров, наконец, может самостоятельно дышать, без помощи ИВЛ.

Также ранее сообщалось, что врачи борются за сохранение правой кисти фигуриста, надеясь не допустить её ампутации.

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