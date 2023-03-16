Mash: блогер Лерчек и её муж не считают себя виновными в отмывании 130 миллионов рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярного российского блогера Лерчек (Валерию Чекалину) доставили вместе с супругом Артёмом привезли в московский суд для проведения следственных мероприятий по второму уголовному делу, открытому в отношении пары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первое уголовное дело было заведено на блогера и её мужа по поводу неуплаты налогов. Теперь Чекалину обвиняют в отмывании 130 миллионов рублей.

Свою вину в отмывании особо крупной суммы денег блогеры признавать отказались.

Ранее аналогичное сообщение появилось в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Вину они не признали", — сказано в сообщении.

Прокуратура выдвинула требование о наказании пары путём наложения определённых запретов. В частности, супругам Чекалиным могут запретить выходить в интернет.

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