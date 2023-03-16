В отношении блогера Лерчек и её мужа завели второе уголовное дело

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В отношении популярного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма заведено второй уголовное дело, касающееся отмывания 130 миллионов рублей. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", — рассказала Иванова.

Как стало известно следователям, супругам Чекалиным удалось отмыть более 130 миллионов рублей, на которые они в апреле 2021 года купили доллары США.

Иванова пояснила, что эти 130 миллионов были получены преступным путём, после чего легализованы посредством проведения соответствующих финансовых операций, дабы сделать владение, пользование и распоряжение ими законными.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиной касается уклонение ею от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.

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