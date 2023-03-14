Садальский о вывозе из РФ валюты: дети российских политиков-патриотов прочно осели в странах НАТО

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский заявил, что понимает российских чиновников, которые, по его словам, стремятся вывезти из России как можно больше валюты.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что рейтинг Первого канала сильно упал. Он отметил, что это мало волнует влиятельных лиц, так как, по мнению артиста, им интересно только вывозить за границу валюту.

"Я чиновников понимаю — дети самых ярых российских политиков-патриотов прочно осели в странах НАТО", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский прокомментировал новости о том, что из Грузии выгоняют россиян.

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