Станислав Садальский прокомментировал сообщения о том, что из Грузии выгоняют россиян.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал слухи о том, что грузины не желают видеть в своей стране россиян "брехнёй".
"Как же надоело враньё", — выразил своё негодование актёр.
Он уверен, что в Грузии хорошо относятся к русским. К таким выводам Садальский пришёл, побывав в Грузии на церемонии прощания с Вахтангом Кикабидзе.
"Был на похоронах у Бубы, для русских все двери открыты, 400 тысяч россиян находятся в стране", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге, провозгласив российско-грузинскую дружбу.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала новости о том, что "русские предатели испугались протестов в Грузии".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.