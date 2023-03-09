Садальский об "изгнании" русских из Грузии: 400 тысяч россиян находятся в стране

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский прокомментировал сообщения о том, что из Грузии выгоняют россиян.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал слухи о том, что грузины не желают видеть в своей стране россиян "брехнёй".

"Как же надоело враньё", — выразил своё негодование актёр.

Он уверен, что в Грузии хорошо относятся к русским. К таким выводам Садальский пришёл, побывав в Грузии на церемонии прощания с Вахтангом Кикабидзе.

"Был на похоронах у Бубы, для русских все двери открыты, 400 тысяч россиян находятся в стране", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге, провозгласив российско-грузинскую дружбу.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новости о том, что "русские предатели испугались протестов в Грузии".

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