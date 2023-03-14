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Актёр Анатолий Белый жалуется на ненависть россиян в Сети

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Шоу-бизнес

Актёр Анатолий Белый после начала СВО на Украине уехал из страны. Артист обосновался в Израиле и выступает в местном театре. Он неоднократно высказывал критику в адрес властей России и осуждал действия ВС РФ.

Актёр Анатолий Белый жалуется на ненависть россиян в Сети

Недавно Белый поделился в Сети событиями своей жизни за границей и пожаловался на критику со стороны россиян. Он отметил, что мысли о прошлой жизни в России не дают ему покоя.

"Всё время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой", — написал Белый.

Белый заявил, что после февральских событий сразу понял, что уедет из страны, где работал и стал популярным актёром. Однако "новая жизнь" для него оказалась тяжёлым испытанием.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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