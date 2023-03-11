Актёр Дмитрий Нагиев занялся продажей сумок и футляров для очков личного бренда

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Нагиев после начала СВО на Украине отказался от работы на российском ТВ. Он также не появлялся на светских мероприятиях и не комментировал политическую ситуацию в стране.

Пользователи Сети начали задаваться вопросом об источнике дохода артиста, ведь его телевизионная деятельность на данный момент прекратилась.

В Telegram-канале "НеМалахов" опубликовали рекламный ролик, где Нагиев представляет сумки и футляры для очков собственного производства. Авторы канала отметили, что приобрести авторские аксессуары смогут только обеспеченные поклонники. Стоимость сумок начинается от 47 тысяч рублей, а очечника — 17 тысяч рублей.

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