Максим Галкин* поделился фото подросшей дочери Лизы: "Копия мамы"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный ведущий и юморист Максим Галкин* поделился фото своей дочери Лизы, которая заметно повзрослела.

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в своей соцсети фотографию дочери Лизы, таким образом поздравив подписчиков с Международным женским днём. Девочка на фото предстала в по-настоящему весеннем образе. Она была одета в белую рубашку, а на голове был венок из жёлтых цветов.

Подписчики восхитились красотой Лизы, отметив, что она растёт настоящей красавицей и становится очень похожа на свою маму.

"Лизонька удивительно хороша”, "Лизонька — солнышко. С праздником!”, " Куколка”, "Копия молодой мамы в профиль”, "Нереальная красавица”, — написали в комментариях к посту подписчики.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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