Популярный российский юморист и ведущий Максим Галкин* 8 марта посетил Санкт-Петербург и дал незапланированный концерт.
Вчера Максим Галкин* в рамках месячного тура по США посетил город Санкт-Петербург в штате Флорида, где дал незапланированный концерт.
Напомним, ранее ведущий анонсировал выступление в этом городе на 7 марта, поэтому 8 марта это стало сюрпризом для всех. В Сети уже появились кадры с мероприятия, на которых видно, что публика тепло приняла артиста.
"Спасибо, мои дорогие зрители в Санкт-Петербурге штат Флорида! Это была невероятно тёплая встреча!" — написал в своей соцсети Максим Галкин*.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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