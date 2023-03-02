Максим Галкин* отправится с концертом в город Санкт-Петербург в американском штате Флорида 7 марта

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист и ведущий Максим Галкин* анонсировал свой гастрольный тур. В числе городов, в котором планирует выступить артист, оказался Санкт-Петербург.

Ранее артист в своих соцсетях сообщил о начале гастролей по США и Канаде. Среди указанных городов, в которые запланировал отправиться Максим Галкин*, оказался Санкт-Петербург. Подписчики решили, что юморит перепутал название города.

"7 марта, город не перепутали?" — пишут в комментариях.

Как оказалось, ошибки в анонсе не было. 7 марта Максим Галкин* выступит в городе Санкт-Петербург в американском штате Флорида.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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