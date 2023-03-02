Максим Галкин* заявил, что на месяц отправится в США и Канаду

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий и юморист Максим Галкин* отправится в гастрольный тур по США и Канаде на месяц.

После эмиграции из России Максим Галкин* активно выступает за границей. В ближайшее время юморист отправится покорять американскую публику. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"С 3 марта начинаю, 21 концерт в США, а затем 4 концерта в Канаде", — анонсировал артист.

Напомним, ранее Максим Галкин* вместе с Аллой Пугачёвой посетили концерт Лаймы Вайкуле, который прошёл в Израиле.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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