Ведущий и юморист Максим Галкин* отправится в гастрольный тур по США и Канаде на месяц.
После эмиграции из России Максим Галкин* активно выступает за границей. В ближайшее время юморист отправится покорять американскую публику. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
"С 3 марта начинаю, 21 концерт в США, а затем 4 концерта в Канаде", — анонсировал артист.
Напомним, ранее Максим Галкин* вместе с Аллой Пугачёвой посетили концерт Лаймы Вайкуле, который прошёл в Израиле.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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