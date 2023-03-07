Сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась в Сети на педиатра своей дочери Луны

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья пожаловалась подписчикам в Сети на работу педиатра, который рекомендовал ей меньше кормить её дочь Луну. По словам специалиста, малышка имеет лишний вес, что может привести к различным осложнениям.

Наталья Фриске активно ведёт свои социальные сети и делится с поклонниками моментами личной жизни. Недавно блогер посетила с 11-месячной дочерью доктора, который указал ей на излишний вес Луны.

Однако Фриске это не понравилось и она в ярости пожаловалась поклонникам на некомпетентного специалиста.

"Она прекрасно видит, что ребёнок здоров, но начала сегодня мне говорить о том, что нужно меньше кормить грудью. Меня это взбесило, если честно", — написала Наталья Фриске.

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