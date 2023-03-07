Сестра певицы Жанны Фриске Наталья пожаловалась подписчикам в Сети на работу педиатра, который рекомендовал ей меньше кормить её дочь Луну. По словам специалиста, малышка имеет лишний вес, что может привести к различным осложнениям.
Наталья Фриске активно ведёт свои социальные сети и делится с поклонниками моментами личной жизни. Недавно блогер посетила с 11-месячной дочерью доктора, который указал ей на излишний вес Луны.
Однако Фриске это не понравилось и она в ярости пожаловалась поклонникам на некомпетентного специалиста.
"Она прекрасно видит, что ребёнок здоров, но начала сегодня мне говорить о том, что нужно меньше кормить грудью. Меня это взбесило, если честно", — написала Наталья Фриске.
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