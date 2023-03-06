Певица Лариса Долина в обнимку с актёром Максимом Авериным поужинала в Кирове

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина и актёр Максим Аверин встретились за ужином в Кирове. Артистов связывает многолетняя дружба, поэтому о приятной встрече сообщила сама певица в Сети.

Музыкальная исполнительница отметила, что с актёром они обсудили ситуацию в мире и новые проекты, обменялись новостями. Также Долина подчеркнула, что каждая встреча с Авериным вызывает у неё "фейеверк эмоций". Певица опубликовала видео в соцсетях, где с актёром в обнимку исполняют песню "В книжке телефонной".

"Мы прекрасно провели время, болтали обо всём: о профессии, о новых проектах. Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно", — передаёт слова Долиной "Народные новости".

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