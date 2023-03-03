Актриса Елена Проклова заявила, что Хаматова заслужила отмену своих спектаклей в Латвии

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова прокомментировала события связанные с Чулпан Хаматовой и отменой всех её выступлений В Латвии. Артистка отметила, что не испытывает жалости к опальной коллеге, так как актриса самостоятельно создала себе проблемы.

"Жалеть Хаматову я не берусь. Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама", — сказала актриса.

Руководство Нового Рижского театра отменило премьеру спектакля "Gogolis. Nature Morte" с Хаматовой в главной роли. Режиссёр постановки Улдис Тиронс заявил, что дело вовсе не в скандальной актрисе, а в "творческом провале" всей команды.

Проклова заявила, что не считает проваленной карьеру Хаматовой. Актриса уверенна, что всё что сейчас происходит с ней, является плодом её прошлых поступков и слов.

"Просто ещё раз доказывает: играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!" — заключила Проклова в беседе с Woman. ru.

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