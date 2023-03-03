Актриса Елена Проклова прокомментировала события связанные с Чулпан Хаматовой и отменой всех её выступлений В Латвии. Артистка отметила, что не испытывает жалости к опальной коллеге, так как актриса самостоятельно создала себе проблемы.
"Жалеть Хаматову я не берусь. Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама", — сказала актриса.
Руководство Нового Рижского театра отменило премьеру спектакля "Gogolis. Nature Morte" с Хаматовой в главной роли. Режиссёр постановки Улдис Тиронс заявил, что дело вовсе не в скандальной актрисе, а в "творческом провале" всей команды.
Проклова заявила, что не считает проваленной карьеру Хаматовой. Актриса уверенна, что всё что сейчас происходит с ней, является плодом её прошлых поступков и слов.
"Просто ещё раз доказывает: играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!" — заключила Проклова в беседе с Woman. ru.
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