Актёр Алексей Панин заявил, что Вячеслав Манучаров не достоин государственных наград

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин вновь оскорбительно высказался в адрес своих российских коллег. На этот раз артист прокомментировал работу актёра Вячеслава Манучарова и заявил, что он не достоит государственных наград и званий.

Живущий в Испании Панин в интервью "Радио Чикаго" в очередной раз не упустил шанса негативно высказаться о России и представителях шоу-бизнеса, которые поддержали СВО на Украине.

По словам звезды "Жмурок" у Манучарова нет выдающихся ролей в кино, а госнаграду он получил, потому что "вовремя подлизывал нужное место" высокопоставленным людям.

"Мне артисты рассказывали, как он себе звание заслуженного артиста выбивал. Чуть ли не с бумажечками бегал к нужным людям, чтобы эту бумажечку подписали и направили туда, где утверждают звания", — сказал Панин.

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