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Актриса Лия Ахеджакова получала оклад 45 тысяч рублей в "Современнике"

1:06
Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова после антироссийских высказываний оказалась в центре скандала. Руководители "Современника", где трудилась артистка убрали из репертуара все спектакли с её участием.

Актриса Лия Ахеджакова получала оклад 45 тысяч рублей в "Современнике"

Инсайдер издания "РИА ФАН" сообщил, что не смотря на некоторое недопонимание с Ахеджаковой в "Современнике" она получает приличную зарплату. Плюсом идут начисления за государственное звание и дополнительные выходы на сцену.

"Она получает 45 тысяч рублей. К тому же, за каждый выход на сцену она добавляла в свой карман примерно по 50 тысяч рублей", — сказал источник.

Актриса также хорошо зарабатывала на антрепризных спектаклях. Их гонорар, в среднем, составлял 150 тысяч рублей.

"Пенсия в 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч — московская добавка за звание народной. Кстати, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский эти надбавки не получают, так как их место регистрации — Петербург", — пояснил инсайдер.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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