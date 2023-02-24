Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинский премьер Шмыгаль заявил, что ВСУ фактически уже стали армией НАТО
Охлобыстин считает, что Путин о чём-то недоговаривает: Скоро западное вооружение до фронта доедет
Прохватилов заявил, что резервы ВС РФ позволят продолжать СВО на Украине ещё 2,5 года
Певица Алла Пугачёва передвигалась на концерте Вайкуле в Израиле с помощью мужа
Арахамия: Китай выразил неприемлемую позицию в мирном плане по Украине
РВ: бойцы 150 дивизии ВС РФ поразили бронемашину ВСУ на отходе из Марьинки
МО РФ: Киев потерял свыше 200 боевиков ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях
Марков описал пугающий итог СВО. "Смена режима. Арест нынешнего политического руководства и суд над ним"
Политолог Сергей Марков оценил перспективы СВО: Украина готова воевать еще десять лет

Телеведущий Сергей Соседов призвал правоохранительные органы убрать Ивана Урганта с ТВ

0:48
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов оказался не в восторге от того, что осудивший СВО Иван Ургант продолжает работать на отечественном телевидении. Телеведущий потребовал генерального директора Первого канала Константина Эрнста не закрывать глаза на его выходки.

Телеведущий Сергей Соседов призвал правоохранительные органы убрать Ивана Урганта с ТВ

Ведущий заявил, что шоумен должен ответить за свои слова. В разговоре с порталом "Народные новости" Соседов подчеркнул, что справедливо было бы привлечь к этому делу соответствующие органы, которые смогли бы решить вопрос о виновности звезды.

"Он наговорил, а все это не работает, он вернулся на Первый канал. Где правоохранительные органы? Почему они не привлекут Урганта, не разберутся?" — сказал Соседов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Не обсуждается: Эстония запретила России приостанавливать договор о ядерном вооружении

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.

Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Польша начала секретную операцию на Украине — WP
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
Сенатор Нарусова заступилась за артистов, которых "выдавливают из страны"
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Названа продолжительность жизни новобранцев в Артёмовске
Появилось полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
Последние материалы
Украинский премьер Шмыгаль заявил, что ВСУ фактически уже стали армией НАТО
Охлобыстин считает, что Путин о чём-то недоговаривает: Скоро западное вооружение до фронта доедет
Прохватилов заявил, что резервы ВС РФ позволят продолжать СВО на Украине ещё 2,5 года
Певица Алла Пугачёва передвигалась на концерте Вайкуле в Израиле с помощью мужа
Арахамия: Китай выразил неприемлемую позицию в мирном плане по Украине
РВ: бойцы 150 дивизии ВС РФ поразили бронемашину ВСУ на отходе из Марьинки
МО РФ: Киев потерял свыше 200 боевиков ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях
Телеведущий Сергей Соседов призвал правоохранительные органы убрать Ивана Урганта с ТВ
Аракчеев был против военных поселений, но сам довёл их до абсурда
Марков описал пугающий итог СВО. "Смена режима. Арест нынешнего политического руководства и суд над ним"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников