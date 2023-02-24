Телеведущий Сергей Соседов призвал правоохранительные органы убрать Ивана Урганта с ТВ

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов оказался не в восторге от того, что осудивший СВО Иван Ургант продолжает работать на отечественном телевидении. Телеведущий потребовал генерального директора Первого канала Константина Эрнста не закрывать глаза на его выходки.

Ведущий заявил, что шоумен должен ответить за свои слова. В разговоре с порталом "Народные новости" Соседов подчеркнул, что справедливо было бы привлечь к этому делу соответствующие органы, которые смогли бы решить вопрос о виновности звезды.

"Он наговорил, а все это не работает, он вернулся на Первый канал. Где правоохранительные органы? Почему они не привлекут Урганта, не разберутся?" — сказал Соседов.

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