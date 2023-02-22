Известный актёр Алексей Панин анонсировал съёмки нового фильма в Испании с участием звёзд, которые уехали из России.
По словам актёра, уже в скором времени в Испании начнутся съёмки полнометражного фильма, в котором смогут принять участие знаменитости, покинувшие Россию. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
"В Испанию приехал режиссер Роман Качанов, снявший "ДМБ", "Даун Хаус", с которым мы сейчас будем снимать полный метр, в котором, вероятно, снимется (рэпер. — Прим. ред.) Face*", — заявил Панин.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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