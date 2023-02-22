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После получения нового гражданства Алексей Панин готов выбросить награды РФ

1:05
Шоу-бизнес

Известный российский актёр Алексей Панин заявил, что при получении гражданства другой страны он выбросит награды РФ, а также откажется от российского гражданства. 

После получения нового гражданства Алексей Панин готов выбросить награды РФ

По словам Панина, он готов выбросить диплом государственной премии РФ и медали, которые актёр получил в 2003 году за роль в фильме "Звезда". Об этом сообщает издание NEWS. ru.

"Если мне дадут гражданство какой-либо страны, я с удовольствием откажусь от российского гражданства. От Госпремии… Да мне по фигу. Я понятия не имею, где у меня валяется подписанный Путиным диплом, я понятия не имею, где валяется позолоченная медалька лауреата Государственной премии. Мне по барабану. Хотите — откажусь хоть сейчас, в помойку выброшу", — рассказал изданию актёр.

Напомним, несколько лет назад Алексей Панин переехал жить в Испанию. После 24 февраля 2022 года актёр выступает против проведения СВО.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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