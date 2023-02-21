Актриса Лия Ахеджакова после скандала в "Современнике" запланировала гастроли по Европе

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова последнее время находится в центре внимания общественности. Из-за критики СВО на Украине и антироссийских высказываний в "Современнике" спектакли с участием актрисы были отменены.

Вместо спектакля "Игра в джин" у актрисы запланированы спектакли на март в Европе.

В Telegram-канале "Звёздная пыть" сообщается, что Ахеджакова будет выступать на Кипре со спектаклем "Мой внук Вениамин". Цены на билеты составляют от 49 евро до 199 евро. В планах артистки — выступления в нескольких европейских городах.

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