Телеведущий Андрей Норкин предложил найти управу для Ахеджаковой и Назарова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы "Место встречи" резко высказался о поведении Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова. По его словам, все знаменитости, которые заняли антироссийскую позицию должны понести наказание на законодательном уровне.

После начала СВО на Украине артисты активно критиковали власти России и выступали против проведения спецоперации. Из-за антироссийской пропаганды Назаров вместе с женой был со скандалом уволен из МХТ, а спектакли с Ахеджаковой сняли с репертуара "Современника".

Норкин отметил, что представители шоу-бизнеса и культуры не должны безнаказанно лить грязь на свою родину.

"На законодательном уровне должны быть приняты меры. И государство, защищая свои интересы, имеет право приостановить творческую деятельность людей, которые открыто позиционируют себя как противника России", — сказал Норкин.

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