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На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым

0:49
Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Андрей Махалов неожиданно появился в эфире Первого канала. 

На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым

Вчера, 18 февраля, в эфире Первого канала внезапно появился Андрей Малахов. Зрители были удивлены такому появлению, поскольку с 2017 года ведущий работает на телеканале «Россия-1». По слухам, уход Малахова с телеканала связан с обидой на генерального директора Первого канала Константина Эрнста

Оказалось, зрителям показали повтор выпуска известной передачи «Сегодня вечером», который был записан в 2016 году, когда ведущим был ещё Андрей Малахов. Эфир был посвящён пятидесятилетнему юбилею выхода сериала «Семнадцать мгновений весны». 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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