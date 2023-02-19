На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Андрей Махалов неожиданно появился в эфире Первого канала.

Вчера, 18 февраля, в эфире Первого канала внезапно появился Андрей Малахов. Зрители были удивлены такому появлению, поскольку с 2017 года ведущий работает на телеканале «Россия-1». По слухам, уход Малахова с телеканала связан с обидой на генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Оказалось, зрителям показали повтор выпуска известной передачи «Сегодня вечером», который был записан в 2016 году, когда ведущим был ещё Андрей Малахов. Эфир был посвящён пятидесятилетнему юбилею выхода сериала «Семнадцать мгновений весны».

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