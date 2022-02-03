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Автор Елена Былкина

Андрей Малахов показал атлетическую фигуру: "Я в cпортзале 6 раз в неделю!"

Шоу-бизнес

Андрей Малахов предстал перед публикой в коротеньких шортиках, показав свои натруженные спортом ноги.

Андрей Малахов с женой
Андрей Малахов с женой

Телеведущий, у которого, по слухам, имеются проблемы со здоровьем, опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок восьмилетней давности. На фото Малахов запечатлён с супругой Натальей Шкулёвой в спортзале. Шоумен держит в руках олимпийский факел.

"Фото из 2014 в преддверии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине! Будете смотреть? Мы с @natashashkuleva 8 лет назад. Эпоха большого спорта (я в cпортзале 6 раз в неделю!) После того, как пронёс факел перед Олимпиадой в Сочи, приехал на спорт к жене", — подписал фотографию звезда ТВ.

На снимке Малахов отлично выглядит. Восемь лет назад шоумен находился на пике своей физической формы. 50-летний телеведущий сейчас несколько потерял свой прежний атлетический вид. Андрей немного набрал вес, что спровоцировало слухи о болезни знаменитости.

Ранее В беседе с "МК" лечащий врач телеведущего рассказал что, вероятно, шоумен страдает синдромом, который является следствием разрушения клеток, сопровождающих также онкологические заболевания.

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Автор: Елена Былкина
Темы андрей малахов наталья шкулева
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