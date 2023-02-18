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Жена Павла Прилучного подтвердила беременность в свой день рождения

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Шоу-бизнес

Супруга известного российского актёра Павла Прилучного подтвердила слухи о своей беременности

Жена Павла Прилучного подтвердила беременность в свой день рождения

Сегодня актриса Зепюр Брутян отмечает свой 27-ой день рождения. По этому случаю она опубликовала в своей соцсети фотографию, на которой видно, что женщина беременна. Под фото актриса написала, что встречает свой день рождения самым счастливым человеком.

"Ну привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным. Верю и очень жду" — написала Брутян

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Жена Павла Прилучного подтвердила беременность в свой день рождения
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