Супруга известного российского актёра Павла Прилучного подтвердила слухи о своей беременности.
Сегодня актриса Зепюр Брутян отмечает свой 27-ой день рождения. По этому случаю она опубликовала в своей соцсети фотографию, на которой видно, что женщина беременна. Под фото актриса написала, что встречает свой день рождения самым счастливым человеком.
"Ну привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным. Верю и очень жду" — написала Брутян
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