Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились весной. Однако сейчас супруга актёра стала появляться на публике в свободных платьях. Поклонники подозревают, что Брутян находится в ожидании ребёнка, поскольку раньше актриса всегда носила облегающие наряды.
Супруги посетили премьеру фильма "Слон", где Прилучный сыграл главную роль. Брутян поздравила своего избранника в социальных сетях и призналась, что очень гордится мужем. Фанаты пары сразу же обратили внимание на округлившийся животик актрисы.
"Она в положении? Уже можно поздравлять Павла?" — написали комментаторы.
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