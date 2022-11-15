В Сети убеждены, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян скоро станут родителями

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились весной. Однако сейчас супруга актёра стала появляться на публике в свободных платьях. Поклонники подозревают, что Брутян находится в ожидании ребёнка, поскольку раньше актриса всегда носила облегающие наряды.

Супруги посетили премьеру фильма "Слон", где Прилучный сыграл главную роль. Брутян поздравила своего избранника в социальных сетях и призналась, что очень гордится мужем. Фанаты пары сразу же обратили внимание на округлившийся животик актрисы.

"Она в положении? Уже можно поздравлять Павла?" — написали комментаторы.