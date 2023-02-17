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Евгений Плющенко прокомментировал состояние Романа Костомарова: "Не хочу спекулировать на этой теме"

0:41
Шоу-бизнес

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил слова поддержки своему коллеге и другу Роману Костомарову.

Евгений Плющенко прокомментировал состояние Романа Костомарова: "Не хочу спекулировать на этой теме"

С 10 января Роман Костомаров находится в больнице, где врачи борются за его жизнь. Спортсмен был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии, после чего у него развился некроз.

Поддержать Костомарова и выразить слова поддержки решил известный фигурист Евгений Плющенко.

"Не хочу спекулировать на этой теме. Рома — действительно мой близкий друг. Дай Бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!" — сообщил "Экспресс-газете" фигурист.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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