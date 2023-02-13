Запашный о переносе концерта Галкина* в Турции: Правильно сделал

Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что Максим Галкин* должен вернуть зрителям деньги за несостоявшийся концерт в Турции.

Генеральный директор Московского цирка одобрил решение Галкина отложить своё выступление в Турции.

Ранее Максим Галкин* рассказал, что вырученные от концерта деньги направит пострадавшим от землетрясения в Турции.

Звезда цирка признал, что из-за землетрясения, унёсшего жизни тысяч людей, концерты в Турции неуместны.

"Максим Галкин отложил выступление — и правильно сделал. Неважно, как я к нему отношусь. В Турции, как и в Сирии, люди испытывают большое горе, борются с ним", — цитирует слова Запашного iReactor.

Он подчеркнул, что важно оставлять зрителям право сдать билет.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин о землетрясении в Турции