Максим Галкин* рассказал, что поможет пострадавшим от землетрясения в Турции

Максим Галкин* высказался о землетрясении в Турции.

Шоумен рассказал, что анонсировал своё выступление в Турции за сутки до "ужасного землетрясения".

"Выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар за концерт в Стамбуле в фонд помощи пострадавшим", — сказал юморист на видео.

Супруг Аллы Пугачёвой отметил, что сейчас неуместны концерты в Турции, поэтому выступление он перенёс на 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин преобразился после эмиграции из России.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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