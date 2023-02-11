Максим Галкин* высказался о землетрясении в Турции.
Шоумен рассказал, что анонсировал своё выступление в Турции за сутки до "ужасного землетрясения".
"Выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар за концерт в Стамбуле в фонд помощи пострадавшим", — сказал юморист на видео.
Супруг Аллы Пугачёвой отметил, что сейчас неуместны концерты в Турции, поэтому выступление он перенёс на 27 апреля.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин преобразился после эмиграции из России.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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