Шоумен Никита Джигурда заявил, что из-за него Андрея Малахова уволили с Первого канала

Певец Никита Джигурда заявил, что именно он поспособствовал увольнению телеведущего Андрея Малахова с Первого Канала. По его словам, ведущий тиражировал безбожные фейки и был главным сплетником.

Телеведущий был звездой вечерних шоу на федеральном канале, но в какой-то момент неожиданно ушёл к конкурентам на "Россию 1". Джигурда подчеркивает, что он собственноручно посодействовал его увольнению.

"Мы с супругой подали в суд. И результатом стал перевод команды Андрюши на канал "Россия 1". На суде адвокаты сказали, что его уволили", — сказал Джигурда в интервью на YouTube-канале "Звездач".

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