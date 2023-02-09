90-летнему Бедросу Киркорову снова вызвали скорую помощь

Певец Бедрос Киркоров был вынужден снова обратиться за помощью врачей. Он почувствовал серьёзные проблемы с дыханием.

Отец Филиппа Киркорова получил экстренную поддержку медиков после того, как его сиделка обратилась в скорую помощь. Сообщается, что у 90-летнего мужчины произошло резкое снижение артериального давления, а также возникли проблемы с дыханием. Такую информацию публикует Telegram-канал Mash.

Эти симптомы у певца сохранялись на протяжении двух дней подряд, при этом терапевт диагностировал бронхит. Сиделка также сообщила, что во время последнего по счёту обследования у Киркорова-старшего в одном из лёгких обнаружили около литра жидкости.

Пожилой мужчина уже давно испытывает заметные проблемы со здоровьем. В конце января нынешнего года у Бедроса Киркорова выявили ишемическую болезнь сердца и так называемую стенокардию напряжения. Врачи зафиксировали у пациента отеки, одышку и нарушения в работе сердца.

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