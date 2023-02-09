Сотрудники "скорой" на КУбани добирались до пациента в электричке, а обратно по реке

На Кубани из-за сильнейших снегопадов работники "скорой" не смогли добраться до пациента на автомобиле. В итоге им пришлось воспользоваться электричкой.

Бригада "скорой" из города Горячий Ключ из-за сильного снегопада была вынуждены воспользоваться альтернативными видами транспорта для поездки к пациенту в Долину очарования. Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Фельдшерам вместе с сотрудниками полиции и МЧС пришлось сесть в электричку.

"Так как пациенту требовалась неотложная медпомощь, решили не терять времени, — написала Минькова в своем Telegram-канале. — Помог мужчина из соседней деревни. На своем приспособленном авто он перевез пациента и медработников через русло реки. А на другом берегу их встретила карета скорой помощи".

Ехать по реке пришлось из-за того, что обратный поезд должен был отправляться лишь через пять часов. В настоящий момент жизни пациента ничего не угрожает. Отметим, что не так давно сотрудники скорой помощи в Тюменской области спасали жизнь жертве инфаркта, когда находились по колено в болоте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.