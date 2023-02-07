Андрей Норкин извинился перед Олегом Газмановым за слова об артистах-патриотах

Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин принёс извинения певцу Олегу Газманову. В недавнем эфире шоу, которое посвящалось артистам-патриотам, прозвучал негатив в адрес артиста.

В передаче пошла речь и о Денисе Майданове, которого раскритиковали за песню о ракетах "Самрат". Также "попало" и Газманову. Позже до телеведущего дошла информация, что певец обиделся на его слова.

Норкин заявил, что не хотел обидеть чувства певца и попросил прощения у народного артиста за неверный смысл сюжета программы.

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