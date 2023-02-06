Викторию Боню могут оштрафовать за рекламу наркотических средств в своих соцсетях

Телеведущей, бывшей участнице "Дом-2" и блогеру Виктории Боне может грозить статья за рекламу наркотических веществ в Интернете.

Как сообщает Prozvezd.info, Виктория Боня может получить штраф в крупном размере, а также запрет на дальнейшее упоминание запрещенных средств. Связано это с тем, что в последнее время блогер активно рассказывает в своих социальных сетях о шаманских веществах, которые она принимает.

Согласно российскому законодательству, в стране запрещена пропаганда "наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" (Статья 6.13. КоАП РФ).

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