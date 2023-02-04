Певец Николай Расторгуев резко отреагировал на новость о том, что Канада ввела против него санкции.
Лилер группы "Любэ" назвал коллективный Запад дол****ми за то, что страны ведут борьбу с артистами.
Он объяснил, что отстивать свои права в суде не намерен, так как ему на***ть на наложенные на него ограничительные меры.
Расторгуев напомнил, что давно находится под санкциями Евросоюза. Он отметил, что ожидал этого.
"Мы были на гастролях в США и Канаде лет 20 назад. И с тех пор я дал себе зарок ни шагу ногой туда больше. Мне там больше не нравится", — цитирует слова музыканта издание "Подъëм".
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