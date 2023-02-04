Расторгуев нецензурно выругался в ответ на введëнные против него санкции Канады

Певец Николай Расторгуев резко отреагировал на новость о том, что Канада ввела против него санкции.

Лилер группы "Любэ" назвал коллективный Запад дол****ми за то, что страны ведут борьбу с артистами.

Он объяснил, что отстивать свои права в суде не намерен, так как ему на***ть на наложенные на него ограничительные меры.

Расторгуев напомнил, что давно находится под санкциями Евросоюза. Он отметил, что ожидал этого.

"Мы были на гастролях в США и Канаде лет 20 назад. И с тех пор я дал себе зарок ни шагу ногой туда больше. Мне там больше не нравится", — цитирует слова музыканта издание "Подъëм".

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