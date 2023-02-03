Валерий Меладзе отказывается выступать в России

Известный певец Валерий Меладзе в настоящее время отказывается выступать в России.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе пока что не готов выступать в России. Однако в других странах артист продолжает давать концерты. Об этом сообщает издание "Абзац".

Журналисты издания связались с директором Валерия Меладзе Сергеем Лупповым, представившись представителями потенциального заказчика. Они хотели пригласить певца выступить на корпоративе некого российского бизнесмена в Москве. Однако помощник Меладзе сообщил, что артист пока не готов выступить в России.

"Удобнее всего в Дубае и Турции", — ответил представитель исполнителя в переписке.

Что касается причины, по которой Валерий Меладзе не может выступить в Москве, Луппов не уточнил.

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