Наталью Фриске преследует психически больной фанат её сестры

Сестра Жанны Фриске рассказала, что подвергается преследованию душевнобольного фаната своей знаменитой родственницы. Информацию об этом она выложила в личном блоге.

Не совсем здоровый в психическом плане мужчина преследует Наталью Фриске и отправляет ей с разных номеров сообщения. Причём это происходит в моменты обострений его состояния, которые наблюдаются каждый год весной и осенью. Об этом Наталья Фриске рассказала своим подписчикам.

"Я прекрасно отношусь к адекватным фанатам сестры, — написала Наталья Фриске. — С неадекватными не общаюсь. Есть один душевнобольной мужчина, который пишет мне с разных номеров, у меня уже больше 300 номеров заблокировано. И начинается писанина осенью или весной, когда у психов обострение…такую ересь пишет, просто ужас".

Наталья очень тяжело переживала смерть своей знаменитой сестры, которая умерла 15 июля 2015 года. Причиной ухода из жизни Жанны Фриске стала опухоль головного мозга. По мнению Натальи, косвенно в исходе болезни был виноват и бывший возлюбленный Жанны Дмитрий Шепелев, который не обеспечивал надлежащего лечения и не давал ей необходимые препараты, когда врачи сказали, что Жанна уже не будет такой как прежде.

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