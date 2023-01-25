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Отец Жанны Фриске озвучил предсмертное желание дочери

Шоу-бизнес

Отец известной российской певицы Жанны Фриске рассказал о предсмертной воле артистки. 

Жанна Фриске
Жанна Фриске

По словам Владимира Фриске, Жанна перед смертью дала понять, что её сына Платона должна воспитывать её подруга, бывшая коллега по группе "Блестящие", Ольга Орлова. Об этом сообщает Starhit.

"Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: "С кем бы ты хотела оставить ребенка?" Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: "Кивни головой". Назвали его (Дмитрия Шепелева. — Прим. Ред.) Она — нет. Назвали свои имена — нет. Назвали Олю Орлову — она кивнула", — поделился отец Жанны Фриске.

В настоящее время Платона воспитывает его отец ведущий Дмитрий Шепелев. Родителям Жанны Фриске видится с внуком ведущий запрещает.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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