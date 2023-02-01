Слава прокомментировала расставание со своим мужем: "Причина расставания с Анатолием не в гастролях"

Певица Слава рассказала, что стало причиной расставания с мужем Анатолием Данилицким.

Напомним, в декабре прошлого года Слава объявила о расставании со своим супругом. Что касается причин такого решения, то знаменитость не стала посвящать в это общество.

В соцсетях стали обсуждать возможные причины. Многие поклонники решили, что супруги расстались из-за плотного графика артистки. Однако в январе певица провела отпуск на Мальдивах вместе с Данилицким и их общей дочерью Антониной. После этого в сети стали ходить слухи о том, что расставание было просто пиаром.

В этой связи Слава решила расставить все точки над "i" и развеять слухи. По словам артистки, она никогда не стала бы пиариться на отношениях.

"Причина расставания с Анатолием не в гастролях. Мы часто не виделись из-за работы и это никому не мешало. Просто случились небольшие косяки с его стороны", — пояснила певица.

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