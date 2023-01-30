Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Красноярске открылась турецкая кофейня
В Хабаровском крае за супружеское долголетие поощрили 1288 пар
МК: ВС Украины готовы сдать Херсон российским войскам
Равив Друкер: Израиль начал следствие по вопросу незаконной выдачи паспортов Пугачёвой и Собчак
Жители Казани заметили на озере Кабан большого бобра
В Артёмовске ВС РФ уничтожены неонацисты ВСУ Юрий Рудий и Сергей Завадской
Мельник: для весеннего наступления ВСУ нужно 300 танков и 500 БМП
Военный эксперт Дандыкин высоко оценил состояние ВС Великобритании
Токио возмутил ответ Москвы на антироссийские санкции Японии

Композитор Александр Зацепин рассказал, что Леонид Гайдай никогда не смеялся на съёмочных площадках

Шоу-бизнес

Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин рассказал об особенностях работы с советским и российским кинорежиссёром Леонидом Гайдаем.

Композитор Александр Зацепин рассказал, что Леонид Гайдай никогда не смеялся на съёмочных площадках

По случаю 100-летнего юбилея легендарного советского режиссёра народный артист рассказал о подробностях работы на съёмочной площадке под руководством Гайдая.

По словам артиста, несмотря на то что Леонид Гайдай снимал комедии, шутки которых до сих пор цитируются в обществе, сам режиссёр никогда не смеялся во время съёмок.

"Он был очень строгий. Никогда не смеялся и не улыбался над своими придумками. Очень серьёзный. Улыбаться или смеяться он мог, например, услышав анекдот, только когда он не на работе. Он был всецело погружен в свою деятельность", — рассказал композитор изданию ФАН.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Последние материалы
В Красноярске открылась турецкая кофейня
В Хабаровском крае за супружеское долголетие поощрили 1288 пар
МК: ВС Украины готовы сдать Херсон российским войскам
Композитор Александр Зацепин рассказал, что Леонид Гайдай никогда не смеялся на съёмочных площадках
Равив Друкер: Израиль начал следствие по вопросу незаконной выдачи паспортов Пугачёвой и Собчак
Жители Казани заметили на озере Кабан большого бобра
В Артёмовске ВС РФ уничтожены неонацисты ВСУ Юрий Рудий и Сергей Завадской
Мельник: для весеннего наступления ВСУ нужно 300 танков и 500 БМП
Военный эксперт: у Запада нет техники, которая может нас напугать
Военный эксперт Дандыкин высоко оценил состояние ВС Великобритании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников