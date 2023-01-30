Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин рассказал об особенностях работы с советским и российским кинорежиссёром Леонидом Гайдаем.
По случаю 100-летнего юбилея легендарного советского режиссёра народный артист рассказал о подробностях работы на съёмочной площадке под руководством Гайдая.
По словам артиста, несмотря на то что Леонид Гайдай снимал комедии, шутки которых до сих пор цитируются в обществе, сам режиссёр никогда не смеялся во время съёмок.
"Он был очень строгий. Никогда не смеялся и не улыбался над своими придумками. Очень серьёзный. Улыбаться или смеяться он мог, например, услышав анекдот, только когда он не на работе. Он был всецело погружен в свою деятельность", — рассказал композитор изданию ФАН.
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