Композитор Александр Зацепин рассказал, что Леонид Гайдай никогда не смеялся на съёмочных площадках

Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин рассказал об особенностях работы с советским и российским кинорежиссёром Леонидом Гайдаем.

По случаю 100-летнего юбилея легендарного советского режиссёра народный артист рассказал о подробностях работы на съёмочной площадке под руководством Гайдая.

По словам артиста, несмотря на то что Леонид Гайдай снимал комедии, шутки которых до сих пор цитируются в обществе, сам режиссёр никогда не смеялся во время съёмок.

"Он был очень строгий. Никогда не смеялся и не улыбался над своими придумками. Очень серьёзный. Улыбаться или смеяться он мог, например, услышав анекдот, только когда он не на работе. Он был всецело погружен в свою деятельность", — рассказал композитор изданию ФАН.