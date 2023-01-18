Смерть Кикабидзе помогала Азизе помириться с Андреем Малаховым

Певица Азиза рассказала о примирении с телеведущим Андреем Малаховым после смерти актёра, народного артиста Грузинской ССР Вахтанга Кикабизде.

Напомним, 15 января в возрасте 84 лет скончался актёр Вахтанг Кикабидзе. После этого известия вышла программа "Малахов", в которой почтили память артиста. Шоу посетила певица Азиза, в эфире которого померилась с ведущим Андреем Малаховым.

Артистка отметила, что Кикабидзе "с небес воссоединил" её и ведущего. По словам Азизы, кончина актёра напомнила всем о "скоротечности времени".

"Я думаю, Андрей (Малахов) и сам уже понял, что меня не надо было спасать тогда. У нас с моим мужем Алессандром гармоничные отношения. Я счастлива, что он появился в моей жизни", — рассказала "МК" Азиза.

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