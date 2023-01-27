Врач оценил шансы Романа Костомарова справиться с заболеванием: "Этот диагноз очень опасный"

Врач Александр Резепов рассказал о шансах известного российского фигуриста Романа Костомарова на благополучное восстановление после перенесенного заболевания.

Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой пневмонией, где спортсмен был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В настоящее время спортсмен находится в коме.

По словам Резепова, оценить шансы на благополучное восстановление Костомарова пока что трудно, поскольку его состояние осложняет сепсис.

"Нередко пневмония сопровождается осложнениями. Они могут пойти в любую сторону”, — сообщил специалист изданию Sport24.

Также врач отметил, что дыхательная система Костомарова с большой вероятностью не пострадает. Тем не менее, на легких всё же могут остаться рубцы.

"Этот диагноз очень опасный, почти всегда с тяжелым выходом. Высока вероятность летального исхода”, — объяснил Резепов.

Специалист добавил, что исход болезни может быть совершенно непредсказуемым и выразил надежду на способность спортсмена справиться с последствиями недуга.

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