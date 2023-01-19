Татьяна Навка лично контролирует процесс лечения Романа Костомарова : "Всех на уши поставила"

Фигуристка, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка напрямую поддерживает связь с врачами Романа Костомарова.

Напомним, 10 января стало известно о госпитализации известного российского фигуриста, партнера по танцах на льду Татьяны Навки Романа Костомарова. 43-летний спортсмен оказался в реанимации "Коммунарки" из-за гриппа и левосторонней пневмонии.

Как сообщают СМИ, в настоящее время Костомаров подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Также сообщалось, что с врачами фигуриста напрямую поддерживает связь лично Татьяна Навка.

По словам людей из окружения Романа Костомарова, Навка не только в курсе состояния его здоровья, но она также позаботилась о том, чтобы фигуристу обеспечили всю необходимую медицинскую помощь и лучшие условия для выздоровления. Сама Татьяна Навка никаких комментариев о состоянии Романа не даёт.

По словам актёра Юрия Батурина, который близок с фигуристкой, Навка оказала значительную помощь своему бывшему партнеру по льду.

"Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай, Бог, ему здоровья. Знаком с ним лично, живем в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается. Его партнёрша Навка всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются. Рома — очень простой, дядька хороший" — рассказал Батурин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.