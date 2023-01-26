Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО на Украине

Российский писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился добровольцев на СВО. Публицист неоднократно высказывался в поддержку ВС РФ.

Прилепин ведет свой Telegram-канал, где активно обсуждает политические вопросы и освещает ход спецоперации на Украине.

В партии "Справедливая Россия — За правду" сообщили о том, что писатель уже находиться в зоне СВО, уточнив, что на время службы Telegram-канал Прилепина будет вести пресс-служба.

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